2021+桃園地景藝術節 海內外32作品登場

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2021+桃園地景藝術節熱鬧開幕，桃園市長鄭文燦（右2）11日走訪展區，並與墨西哥藝術家路瓦．里維拉（Lua Rivera）（左2）一同坐在她所創作的藝術裝置「河流的形狀」上。中央社記者葉臻攝 111年3月11日

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（中央社記者葉臻桃園11日電）原訂去年9月登場的2021桃園地景藝術節，展延至今年以「2021+桃園地景藝術節」名稱，在3月11日至27日於桃園區舉辦，有來自海內外藝術家共32件作品登場。

市長鄭文燦今天出席「2021+桃園地景藝術節」開幕記者會後接受媒體聯訪表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年的地景藝術節展延至今年，以「2021+桃園地景藝術節」的名稱舉辦，加號「+」作為時間延續象徵，也表達疫情蔓延下，桃園面對未知挑戰的勇氣。

鄭文燦說，本屆邀請45名國內外藝術家、14組社區、社群團隊，共同創作32件作品，特別感謝來自墨西哥和法國的藝術家，將作品連結人跟土地的感情；因應疫情，有2/3的作品將延長展出至5月1日。

鄭文燦隨後也和藝術家一同暢遊展區，墨西哥藝術家路瓦．里維拉（Lua Rivera）向鄭文燦表示，她的創作「河流的形狀」是以南崁溪流水為發想，由4名工作人員耗時1整個月不間斷製作才完工。

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桃園市政府文化局表示，桃園地景藝術節自2013年開辦，這是首次在桃園區舉辦，展區包含南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山及虎頭山創新園區，並以「都會綠洲Urban Oasis」為策展主題。

文化局表示，活動期間同步推出超過30場社區活動及小旅行，以及光影秀展演、食地景快閃店pop-up store等；以桃園地方美食設計的「桃園宴」，限量560席次餐會已秒殺完售；詳細資訊可上桃園市政府文化局網站、桃園地景藝術節網站或粉絲專頁查詢。（編輯：方沛清）1110311

桃園市長鄭文燦11日出席「2021+桃園地景藝術節」開幕記者會並走訪展區，在藝術裝置作品「築一個巢」前開心留影。中央社記者葉臻攝 111年3月11日