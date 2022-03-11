台開經營權爭議花蓮威秀停業 邱于芸允諾爭取復業

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮新天堂樂園1日無預警宣布停業，位在館內的華納威秀影城也連帶停業，台開董事長邱于芸今天發布新聞稿指出，將積極提出復業計劃，讓威秀盡快恢復營業，上映最新電影。

台開經營權爭議延燒，威秀影城2月28日透過官網公告「花蓮新天堂樂園威秀影城3月1日起暫時休業，相關營運措施後續將於官網再行公告」。邱于芸回任董事長職務後即解決金門風獅爺購物中心、花蓮新天堂樂園欠薪及營運問題。目前新天堂樂園持續停業中，僅貨櫃星巴克、台開心農場正常營業。

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邱于芸指出，日前接獲威秀影城公司存證信函，認為驟然停業有損威秀影城商譽，經內部調查發現，解約信件由集團旗下的台創公司1名未掛有任何職務的員工私自偽造公司函寄發給威秀公司，稱「因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，造成嚴重虧損，通知自3月1日起暫停花蓮影城營運」。

邱于芸指出，將對這名員工提起法律程序，也將積極與威秀影城公司提出復業計劃，努力讓新天堂威秀影城恢復營業。（編輯：孫承武）1110311