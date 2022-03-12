嘉義縣市清明期間 納骨塔開放民眾入內祭拜

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（中央社記者蔡智明嘉義市12日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，嘉義縣市政府決定清明期間納骨塔開放民眾入內祭拜，但要配合防疫措施，戴口罩、入塔實聯制。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，為因應清明節掃墓人潮大量湧入，嘉義市殯葬管理所今天起至4月5日於納骨堂前設置「戶外祭拜區」供民眾追思祭祖，納骨堂一律禁止放置祭品（含鮮花）及持香進入。

嘉市府表示，民眾需要進入納骨堂，除應配戴口罩及實名制外，納骨堂入口處有工作人員協助量測體溫及進行手部消毒。納骨堂內屬於半密閉空間，如塔內人數達100人或過於擁擠時，將進行流量管制。

嘉義縣民政處長楊健人告訴中央社記者，考量國內COVID-19疫情趨於穩定，3月14日起至4月5日縣內公私立納骨塔開放民眾入塔祭拜，請民眾配合相關防疫措施，塔內禁止飲食，要維持安全社交距離。

楊健人說，清明期間掃墓人潮眾多，請提前祭祖避免交通擁擠，亦可考量在家中廳堂祭拜或多加利用鄉鎮市公所線上祭祖功能來表達追思心意。（編輯：黃世雅）1110312