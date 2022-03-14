更多編輯台推薦新聞：
圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
家樂福楊梅倉儲大火 濃煙直竄天際數公里外可見
首頁 / 地方

高捷號誌異常 列車一度停駛25分鐘

2022/3/14 09:10（3/14 09:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄捷運紅、橘線14日上午6時25分因為號誌系統異常，一度停駛時間約25分鐘，到6時50分初步排除故障，恢復行駛。（高捷公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月14日
高雄捷運紅、橘線14日上午6時25分因為號誌系統異常，一度停駛時間約25分鐘，到6時50分初步排除故障，恢復行駛。（高捷公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄捷運紅、橘線今早6時25分因為號誌系統異常，一度停駛，時間約為25分鐘，到6時50分初步排除故障，恢復列車行駛，高捷公司並為影響旅客上班時間致歉。

今天上午6時25分，高雄捷運紅、橘線一度停駛，時間約25分鐘。高捷公司訊息說明，是因為號誌系統異常，依照SOP，全線列車先一度進站停車，旅客安全無虞，並請趕時間旅客先轉搭其他交通工具。

高捷公司指出，初步故障排除之後，6時50分列車已恢復行駛，班距約8到10分鐘，並因現場旅客眾多，自7時50分起安排加班車上線載客，班距縮短為6到8分鐘，候車人潮已獲紓解。

高捷公司表示，對於影響旅客上班時間甚感抱歉，目前行車安全無虞，後續夜間將對異常原因，進行完整查修。（編輯：陳仁華）1110314

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族