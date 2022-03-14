高捷號誌異常 列車一度停駛25分鐘

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高雄捷運紅、橘線14日上午6時25分因為號誌系統異常，一度停駛時間約25分鐘，到6時50分初步排除故障，恢復行駛。（高捷公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄捷運紅、橘線今早6時25分因為號誌系統異常，一度停駛，時間約為25分鐘，到6時50分初步排除故障，恢復列車行駛，高捷公司並為影響旅客上班時間致歉。

今天上午6時25分，高雄捷運紅、橘線一度停駛，時間約25分鐘。高捷公司訊息說明，是因為號誌系統異常，依照SOP，全線列車先一度進站停車，旅客安全無虞，並請趕時間旅客先轉搭其他交通工具。

高捷公司指出，初步故障排除之後，6時50分列車已恢復行駛，班距約8到10分鐘，並因現場旅客眾多，自7時50分起安排加班車上線載客，班距縮短為6到8分鐘，候車人潮已獲紓解。

高捷公司表示，對於影響旅客上班時間甚感抱歉，目前行車安全無虞，後續夜間將對異常原因，進行完整查修。（編輯：陳仁華）1110314