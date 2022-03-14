杉原灣淨灘 清出寶特瓶、酒瓶等近69公斤海廢

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（中央社記者李先鳳台東縣14日電）民眾海邊戲水，可能啖美食、喝飲料助興，台東縣環保局與台東大學則於昨天攜手杉原灣淨灘，清出一般垃圾、寶特瓶及酒瓶近69公斤海岸廢棄物，並籲民眾不亂丟垃圾守護海洋生態。

國立台東大學山海部落遊憩教育中心每年號召學生共同參與淨灘活動，透過身體力行方式，更能體會到海洋廢棄物的形成及危害，並守護台東好環境。

台東縣環保局今天發布訊息表示，今年度成功招募台東大學山海部落遊憩教育中心加入海洋巡守隊，並於昨天在杉原灣進行淨灘活動，總共清理出68.5公斤海岸廢棄物，以一般垃圾29.6公斤、寶特瓶22.8公斤及酒瓶10.5公斤為垃圾前3名。

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台東縣環保局水保科長李菊芬指出，自2019年成立海洋巡守隊後持續推動，目前共有252人加入；海洋廢棄物問題不是單一力量就能解決，而是需要大眾的力量一起努力，藉由淨海淨灘活動的過程，親身體驗保護海洋的重要性，喚起守護海洋生態的觀念，養成垃圾不亂丟的習慣，進而於日常生活中採取愛護海洋的行動力。

縣長饒慶鈴表示，杉原灣是民眾戲水的場所之一，為東部海岸僅有的金色沙灘，縣府延續中央「向山致敬、向海致敬」的政策，主張海洋與環境應該全民共享，「把美麗還給杉原灣」；經過整修後，設置浮球警戒線並且進駐合格的救生員並配有救生設備，讓海水浴場功能更加完善，讓大家享有更優質的生活環境，感謝以行動來守護台東大海與潔淨海岸的每一個人。（編輯：陳仁華）1110314