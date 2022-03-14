新人喜拿北市結婚獎金5萬元 樂喊捐助烏克蘭

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（中央社記者陳怡璇、實習記者林承鴻台北14日電）北市府推「台北千萬要結婚 結婚送千萬」活動，首波抽出10名新人可獲5萬元獎金，獲獎新人有準備解封後出遊或當育兒基金，也有人表示要捐部分幫助烏克蘭。

台北市長柯文哲表示，台灣少子化的問題不是不生，而是不婚，台北市110年結婚對數是1萬1313對，近年以每年1000對的數字下降，根據統計約有3分之1的人沒有結婚。台灣的非婚生子女很少，結婚和生育在台灣社會仍緊密關連，所以和民政局討論後，希望透過提高結婚率，解決少子化問題。

北市府特別選在今天白色情人節，由柯文哲頒獎給1月中獎的10名幸運新人，各可拿到5萬元獎金，現場也同步抽出2月中獎的幸運兒。

幸運新人獎金要如何運用？有新人說要把獎金留待解封後出國旅遊，或是作為小朋友的基金，更有新人表示要把部分獎金捐贈給烏克蘭。

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為了鼓勵民眾結婚，台北市政府今年舉辦抽獎活動，凡是3月底前在台北市完成結婚登記，且雙方均設籍於台北市就可參加抽獎，月月抽新台幣5萬元、季季抽10萬元，還有年度大獎20萬元。

民政局人口政策科長吳重信表示，抽獎是以個人為單位，有可能當月抽到先生、每季或年度抽獎抽到太太，運氣更好的也可能夫妻兩人一起中籤，頒獎時很歡迎新人一起出席。（編輯：李亨山）1110314