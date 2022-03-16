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左營大路人行道及路面改善工程 中央補助逾億元

2022/3/16 13:02
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）左營大路人行道及路面改善工程今天啟動，中央補助逾億元，高雄市長陳其邁說，工程將分2階段施工，改善後，對紓解翠華路的交通負擔也很有幫助，另翠華路也將加速規劃拓寬。

陳其邁上午出席「左營區左營大路（圓環至埤子頭路）人行環境改善工程啟動典禮」，他說，左營大路人行道自民國77年至今都沒整理，因牽涉台電電線地下化工程。他上任後就把這件事列為重要施政目標，盼盡速改善解決。

陳其邁說，在台電加快電線地下化工程後，市府跟中央爭取新台幣1億3000多萬元預算進行左營大路人行道及路面改善，將分2路段施工，初期從圓環到埤子頭路，第2階段則是延長至台17線。

陳其邁指出，配合半導體聚落成形，另一條翠華路也在加速規劃拓寬，而左營大路改善後，對紓解翠華路交通也很有幫助。

工務局表示，左營大路全長約3.5公里，先由「圓環至埤子頭路」段開始改善，長約1.2公里。未來會再配合中央補助計畫申請「埤子頭路至海功路」及「海功路至台17線」改善。

此外，左營區果貿社區的道路養護存在管理權責不清爭議，多年未刨鋪，路況不佳。陳其邁責成先行施作改善，昨天也親赴現場視察刨鋪作業。

對此，陳其邁今天接受媒體聯訪表示，果貿社區道路修建問題遲未解決，市府責無旁貸要扛起，先由市府施作，未來預算會再跟軍方商討，希望軍方能有所補助，協助社區道路平整。

另市府將推動囤房稅，相關修正草案已送議會審議，陳其邁說，稅收將作為青年租金補貼，盼議會能優先審查囤房稅相關法案。（編輯：郭諭儒）1110316

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