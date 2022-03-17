更多編輯台推薦新聞：
美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

援助烏克蘭難民 彰化醫界聯盟募集餅乾毛毯

2022/3/17 15:49（3/17 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄烏戰爭造成大量烏克蘭民眾逃難無家可歸。彰化醫界與民進黨彰化縣議員擬參選人楊子賢（右3）發起募集物資送往烏克蘭活動，17日透過民進黨立委沈發惠（左3）協助，將物資轉交給外交部，期望能幫助烏克蘭難民。中央社記者徐肇昌攝 111年3月17日
俄烏戰爭造成大量烏克蘭民眾逃難無家可歸。彰化醫界與民進黨彰化縣議員擬參選人楊子賢（右3）發起募集物資送往烏克蘭活動，17日透過民進黨立委沈發惠（左3）協助，將物資轉交給外交部，期望能幫助烏克蘭難民。中央社記者徐肇昌攝 111年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣醫療界聯盟以及民進黨彰化縣議員擬參選人楊子賢等人，共募集餅乾、毛毯等80多箱物資，今天送外交部援助烏克蘭，醫療界聯盟理事長錢建文說，期待和平早日再臨烏克蘭。

民進黨立法委員沈發惠國會辦公室、彰化醫療界聯盟及民進黨彰化縣議員擬參選人楊子賢等人，響應外交部發起的「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」活動，今天將募得的餅乾、毛毯等物資搬上車，將物資送外交部。

彰化醫療界聯盟理事長錢建文接受媒體聯訪時說，獨裁者侵略行徑造成人道災難，住在民主台灣的大家願盡一己之力伸出援手協助，俄羅斯發動的戰爭違背人類普世價值，醫界聯盟發起援助活動，期待集結全世界善的主流力量，可以促進和平早日再臨烏克蘭。

彰化醫療界聯盟執行秘書張淑芬指出，醫界聯盟醫師都是要救人的，俄羅斯總統蒲亭不能為了個人利益發起戰爭，希望世界和平，她也感謝彰化縣民發揮愛心。

楊子賢表示，彰化民眾展現熱情和意願，捐贈物資送往烏克蘭，他們所募集到的物資約有80箱，下午就可以送達外交部，展現彰化民眾的愛心。

根據楊子賢競選辦公室所提供的資料，募集到物資約有80箱，其中餅乾有32箱、毛毯16箱，其餘30多箱則有醫療口罩、保暖衣及發熱衣等物資。（編輯：卞金峰）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族