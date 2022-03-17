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日本地震
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日本地震1/17

日本福島外海強震 嘉義縣特搜隊整備待命

2022/3/17 16:59（3/17 17:11 更新）
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日本福島外海發生強震，嘉義縣消防局特種搜救隊23名隊員17日凌晨接獲集結命令，立即備妥個人裝備及各項救援裝備，最短時間內完成整備，隨時可赴日本人道救援。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月17日
日本福島外海發生強震，嘉義縣消防局特種搜救隊23名隊員17日凌晨接獲集結命令，立即備妥個人裝備及各項救援裝備，最短時間內完成整備，隨時可赴日本人道救援。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月17日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣輪值國際人道救援，昨天深夜日本福島外海發生強震，消防局特種搜救隊23名隊員8小時內完成人員和器材集結整備，待命出發，隨時可赴日本人道救援。

日本時間昨天晚間11時36分（台灣時間晚間10時36分）發生規模7.4強震，震央在福島縣外海，震源深度57公里，造成人員死傷。

嘉義縣消防局副局長蔡建安告訴中央社記者，3月嘉義縣輪值內政部國際人道救援任務，消防局23名特搜隊員今天凌晨接獲集結命令，立即備妥個人裝備及各項救援裝備，最短時間內完成整備，待命出發至日本救災。

蔡建安說，特搜隊分為指揮組、搜索組、救援組、後勤組及醫療組，由搶救科長王景賓擔任隊長，相關人員都曾參與消防署舉辦的國際人道救援訓練和地震災害搜索救援訓練，救災技能精實。

另外，近年來嘉義縣特種搜救隊陸續參與台南、花蓮震災及縣內特殊災害救援，搜救經驗豐富，特搜隊已做好準備，隨時接受中央徵召赴日協助救援。

嘉義縣長翁章梁今天上午校閱特搜隊，並聽取影音生命偵測器（影音、聲納及最新一代生命偵測雷達）、支撐器、破壞油壓器材等各類救災設備如何操作。翁章梁表示，身為國際社會一分子，鄰國有需要時，台灣一定會給予堅定的支持與協助。（編輯：謝雅竹）1110317

日本福島外海發生強震，嘉義縣消防局特種搜救隊集結待命救援，縣長翁章梁（前右）17日上午校閱特搜隊，並聽取影音生命偵測器、支撐器、破壞油壓器材等各類救災設備如何操作。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月17日
日本福島外海發生強震，嘉義縣消防局特種搜救隊集結待命救援，縣長翁章梁（前右）17日上午校閱特搜隊，並聽取影音生命偵測器、支撐器、破壞油壓器材等各類救災設備如何操作。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月17日
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