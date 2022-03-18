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防祭祀活禽遭丟棄 新北動保處攜更生人增收容管道

2022/3/18 13:46
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（中央社記者沈佩瑤新北18日電）新北市動保處表示，針對有殯葬業者違法丟棄喪禮用活雞鴨，除開罰外，檢舉可獲裁罰金額50%作為獎金，今年更聯手愛禽更生人增加收容管道，全民共同杜絕棄養。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，去年底重罰一名劉姓殯葬業者丟棄喪禮活禽後，今年2月間又接獲板橋殯儀館移送棄養白鴨案。

動保處指出，經調閱監視器循線查緝，發現是一名向姓殯葬業者在館外祭祀法事結束後，假冒送貨把喪禮用的白鴨裝在紙箱內，趁亂隨意丟棄到館內，約談到案後，依違反動物保護法規定，處新台幣3萬元罰鍰。

動保處表示，為杜絕殯葬業者將法事用活雞鴨隨意棄置問題，除加強宣導法規、收容慈善團體管道資訊外，今年也邀請愛禽更生人簡碧燕加入救助行列。

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動保處說，簡碧燕8年前重返社會，便立志行善，起初她與其他更生人共同創業，並將銷售所得捐部分做公益，3年前機緣巧合下投入參與拯救「開光雞」、「帶路鴨」等被遺棄祭祀用家禽，至今救援超過300隻以上雞鴨。

動保處強調，隨意丟棄動物為棄養行為，依動保法可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，民眾只要提供事證成功幫助查獲棄養者，順利開罰，將可以得到罰鍰50%的檢舉獎金。（編輯：張芷瑄）1110318

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