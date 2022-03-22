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新竹縣推廣閱讀 借滿40本書可抽文創禮券

2022/3/22 16:56（3/22 17:21 更新）
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新竹縣長楊文科22日表示，為提升新竹縣閱讀風氣及語文學習能力，今年文化局呼應虎年，設計虎年生肖集點卡，推出閱讀集點獎勵活動。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月22日
新竹縣長楊文科22日表示，為提升新竹縣閱讀風氣及語文學習能力，今年文化局呼應虎年，設計虎年生肖集點卡，推出閱讀集點獎勵活動。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月22日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府今天表示，兒童持借閱證到縣內14間圖書館櫃台，可領取虎年集點卡，並完成閱讀任務，有機會換泡泡相機等玩具，此外，民眾若借滿40本書可抽文創禮券。

新竹縣長楊文今天透過新聞稿表示，為提升新竹縣閱讀風氣及語文學習能力，今年文化局呼應虎年，設計虎年生肖集點卡，推出閱讀集點獎勵活動，鼓勵大小朋友與長輩一起遨遊書海。

文化局長李安妤說，針對「兒童悅讀集點卡」活動，學齡前到國小六年級孩童，即日起至12月31日止，透過借3本以上兒童書，並完成相關任務，可累積點數兌換獎品。

文化局表示，目前也推出「全民樂讀集點」活動，時間從今年元旦起累計至10月31日止，設籍竹縣高中以下學生、學童，經年度統計借閱書數各組前3名者，可獲得文創好禮及獎狀。

文化局指出，19到64歲社會組與65歲以上樂齡組，借閱滿40本書以上者，可抽文創禮券。（編輯：李錫璋）1110322

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