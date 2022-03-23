南港之心都更案再生能源比例提高 通過北市環評

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）南港商三特公辦都更案「南港之心」今天通過環評，開發單位北市都市更新推動中心允諾提高再生能源比例，並以外牆材質、窗簾等避免鳥擊，最終通過。

「南港之心」在東區門戶計畫中占重要角色，潤泰創新股份有限公司為最優申請人，將有1棟32層辦公大樓、3棟地上37層住宅大樓，結合商場、住宅、辦公室、會議中心等，並擁有台鐵、高鐵、捷運三鐵共構優勢。

環評委員多關注資源與環保議題，認為建案契約用電，要按照契約容量10%設置再生能源設備，但目前仍不足；此外建物高度高，鳥擊也是問題，雨水回收系統容量若遇連日雨勢，恐怕不夠用。

開發單位、台北市都市更新推動中心表示，太陽能若不夠，地下室可做儲設施補足，並承諾把原規畫設置用電量5%再生能源提高至10%。

在鳥擊與雨水部分，外牆將用不反光材質、反射率大於0.25的玻璃，並在室內裝窗簾避免反光，造成鳥擊；而雨水回收系統旁邊有滯留池讓雨水溢流。

最終環評委員決議，開發單位的環境影響說明已足夠判斷資料，不需進行第二階段環境影響評估審查，予以通過。（編輯：屈享平）1110323