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國中校長開會說不要選議員徐立信 北市教育局究責

2022/3/25 16:34
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北25日電）北市議員徐立信指出，因處理陳情案，螢橋國中校長事後在校內會議提及不要選他，涉違反行政中立。市長柯文哲今天說「該怎麼辦就怎麼辦」；教育局表示究責、徹查。

台北市議會今天召開第13屆第7次定期大會，台北市長柯文哲與市府局處首長列席並備詢。

無黨籍台北市議員徐立信質詢，先前接獲陳情，螢橋國中內幼兒園孩童無法使用國中校內操場，後續詢問校方，國中校長卻在某次內部會議提到疑違反行政中立說法。

徐立信在議場放錄音檔，內容為「中正區某議員，請你們以後千萬不要選他，徐X信議員，這件事他有來關心，因家長有跟他陳情」。

徐立信說，只是詢問校方關於民眾陳情案，跟校方提到都是公事，過程中沒有語氣不佳，不清楚校長為何在內部會議提到此種說法？

柯文哲答詢「該怎麼辦就怎麼辦」；北市教育局長曾燦金說，會究責、徹查。

螢橋國中校長歐陽秀幸事後接受媒體聯訪表示，錄音檔內容是在去年導師會議，約10多人在場，因當時要處理國中生及幼兒園使用操場協調問題，事務較繁雜，一時思慮不周、失言，才在會議內提到相關字詞。

她說，針對操場使用狀況，已協調完成，且跟議員解釋並致歉，並獲得諒解，再次強調對議員非常不好意思。

教育局指出，下週將派員至學校調查，經查證後，若違反行政中立法等相關規定，將視情節議處，並把案件移送至校長成績考核委員會討論。（編輯：張銘坤）1110325

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