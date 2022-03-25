高市議選舉藍綠搶過半 他黨力拚3席成立黨團

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）2022高雄市議員選舉，國民黨將提名36人、民進黨有47人投入初選爭搶35席提名，藍綠都要過半爭議長寶座。民眾黨提名8席、時代力量6人、台灣基進7人參選，力拚3席成立黨團。

年底市高雄議員選舉，綠營預計提名35人、藍軍提36人，各自力拚過半，爭搶議長寶座。國民黨因上屆議員選情，搶搭韓國瑜參選市長的「韓流」奪下33席，這次多力求連任；民進黨則是期待市長陳其邁領軍的市政建設成績力爭席次過半。

國民黨高雄市黨部今天公告，將於4月辦理議員選舉領表登記作業，規劃提名36人。高市黨部主委許福明接受中央社記者電訪表示，這次以「守住現任、穩定過半席次」方向努力，至於是否舉辦初選，則待各選區登記後，若選區有意參選人數超過預計提名數，才會再各區舉辦。

民進黨今天黨內初選登記結束，市黨部將彙整表件送中央依流程29日前協調，30日審查候選人資格，4月11日至5月底民調，6月8日公告提名名單。高雄市黨部新聞稿表示，11個選區(不含原住民)共47人完成初選登記，現任25名議員有24人登記尋求連任（第10選區的林宛蓉未辦理登記）。至於應選與登記初選人數相符的選區有第2、第4、第5選區。

菊系和湧言會派系競爭激烈，地方上盛傳曾任議長的康裕成，和曾任副議長、上屆選舉高票落選的蔡昌達都有意角逐議長寶座。此外，菊系推出生力軍黃彥毓、黃偵琳、蘇致榮、洪村銘、陳慶鴻、湯詠瑜、林慧欣等7人組成「邁向過半大連盟」備戰；湧言會也組成「高雄正能量」，包括林志誠、鄧巧佩、黃雍琇、李庭慧4名新人，加上捲土重來的前議員李雨庭及蔡昌達共6人，各自較勁。

其他政黨則力拚3席以期議會成立黨團。台灣基進提名7人參選。時代力量除現任議員林于凱求連任、日前也提3名新人，林于凱告訴中央社記者，預計月底再公布2名新人，共6人參選。民眾黨3月初首波提名3人、民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，5月底預計再提名5人，包含民眾黨、親民黨雙重黨籍的現任議員吳益政等共9人參選。

就各選區觀察，第7選區的三民區近年人口減少，議員席次可能由8席減少1席。民進黨有現任的鄭孟洳、何權峰求連任，康裕成劍指議長座，還有前議員林武忠重新挑戰，前桃園市議員王浩宇也來爭搶4個提名名額。此外國民黨也有4名現任議員求連任，其他還有時代力量林于凱、台灣基進張博洋、民眾黨李佳玲等人參戰，堪稱激戰區。

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同樣因人口下降，席次由6席減少1席的8選區（前金、新興、苓雅）則沒有小黨插旗。民進黨提名3人（含1席婦女保障名額）保守應戰，老將郭建盟、黃文益初選將面對黨內湯詠瑜、鄧巧佩等新生代挑戰；國民黨則有陳若翠、黃紹庭，以及前議長許崑源之女許采蓁3人參戰。

唯一因人口增加可望增加席次的是傳統劃為藍營票倉的4選區（左營、楠梓）。民進黨提4席，初選新人也只有菊系的黃偵琳；藍營則競爭激烈，除李眉蓁等4人尋求連任，許福明透露還有6、7名新人表態將爭搶5個提名名額。（編輯：孫承武）1110324