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台北捷運2/121

議員質疑私開職缺 北捷：經公開招募

2022/3/26 13:34
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（中央社記者劉建邦台北26日電）台北市議員簡舒培指出，北捷近期積極發展物業電商，但疑私開職缺給與民眾黨有關2人。台北捷運公司今天表示，職缺是透過人力銀行經筆試等公開程序對外招募，與黨派無關。

民主進步黨籍台北市議員簡舒培指出，北捷因近期積極發展物業電商，持續對外招募公關行銷等職缺，調資料發現，從民國109年起開始招募人力，去年受疫情影響停招，今年再度開缺，人力已增加至58人。

簡舒培說，接獲陳情，有2名新進員工，雖是透過人力銀行應徵，且經筆試、口試，但2人背景其實與民眾黨及台北市長柯文哲有關，其中1人曾在民眾黨服務、1人是柯文哲過去競選辦公室隨行人員。

簡舒培表示，調資料發現，2人學經歷與在北捷工作內容無關，其中1人是應徵公關行銷進北捷服務，目前職稱為助理管理師，另1人是體育推廣科系畢業，卻擔任物業電商專員，質疑私開職缺給特定人士，要求北捷釐清。

北捷總經理黃清信說，職缺是透過人力銀行對外招聘，且經筆試、口試及委員遴選，與黨派無關。

北捷對此發新聞資料指出，因考量近期持續推動電子商務及管理執行運動休閒場館等業務，持續對外徵人，去年下半年起，在人力銀行以公開報名方式，招考物業管理及公關行銷人員，並經筆試、口試等程序，報名應徵物業管理有32人、公關行銷43人，各錄取1人。（編輯：方沛清）1110326

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