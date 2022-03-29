關懷弱勢兒童 金門翁氏兄妹贈家扶兒文具組

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金門縣金寧鄉盤山村翁明海（左）、翁明惠（右）兄妹，29日帶著文具禮盒118組及防疫筆236支，送給金門家扶中心受助的弱勢兒童，這份兒童節禮物由家扶中心主任李桂平（中）代表接受。（金門家扶中心提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月29日

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）金門縣金寧鄉盤山村翁明海、翁明惠兄妹，今天帶著文具禮盒118組及防疫筆236支，送給家扶中心受助的弱勢兒童。家扶中心說，這是今年家扶孩子收到的第一份兒童節禮物。

金門家扶中心發布新聞表示，這份兒童節禮物由家扶中心主任李桂平，代表幼童接受，並替兒童向翁氏兄妹致上感謝之意。

李桂平接受中央社記者專訪表示，翁明惠是家扶展愛志工隊資深義工，也是志工的「救火員」，只要家扶有需要，她一定一馬當先；舉凡年度寒冬送暖園遊會、家庭親子活動、臨時的饅頭義賣活動，以及種種臨時性活動，都可看到她忙碌吆喝的身影。她的哥哥翁明海也是家扶中心長期贊助人。

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李桂平說，多年來，每逢兒童節前夕，兄妹兩人總是會費心打點兒童節禮物，為家扶兒準備他們喜歡且對他們有幫助的禮物。今年，兄妹倆整理118組文具組，今天帶到家扶中心，透過家扶發送給孩子們，希望能助孩子學習一臂之力。

金門家扶中心說，這是今年家扶中心孩子收到的第一份兒童節禮物，希望透過翁氏兄妹對弱勢兒童的博愛精神，拋磚引玉，讓地方的孩童都能擁有同樣快樂的兒童節。（編輯：黃世雅）1110329