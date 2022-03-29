酒駕新制上路 潘孟安參與短片拍攝宣導

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）酒駕新制31日上路，縣警局邀請屏東縣長潘孟安參與宣導短片拍攝，希望透過他的超人氣呼籲民眾重視酒駕嚴重後果，宣導影片今天在記者會中首播。

宣導記者會中，也邀集多家餐廳、KTV等相關業者及代駕業者高舉「酒後不開車」、「酒後找代駕」的宣導標語共同參與響應，潘孟安與屏東縣警察局長劉印宮持剪刀斷開「酒瓶+方向盤」連結的繩索，象徵「喝酒後不要駕駛」，一起杜絕酒駕惡行。

潘孟安表示，縣府去年1年取締酒駕851件，但仍沒辦法完全遏止酒駕，人性需要有新的規範，酒駕新制31日上路，包括加重刑罰、同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等。

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他說，縣府媒合了多家計程車行及代駕公司，也在一些餐廳及旅館設有臨檢站，並且會張貼計程車行及代駕公司的連絡方式，酒後代駕能促進經濟，也能克制自己喝酒的量，希望大家在享受美食之餘，也能平安的回家。

縣警局表示，縣警局邀請潘孟安參與拍攝幽默風趣的宣導短片，希望透過他的超強人氣，呼籲社會大眾重視酒駕後果的嚴重性，民眾切勿有心存僥倖酒駕心態，宣導影片在記者會中首播，未來將透過各大媒體及網路平台加強推播，擴大交通安全宣導效果。（編輯：黃世雅）1110329