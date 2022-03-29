兒童節加碼價值4000元教育補貼 竹南鎮學童收好禮
2022/3/29 19:14（3/29 19:21 更新）
苗栗縣竹南鎮公所29日起發放兒童節紀念品，針對幼兒園學童提供兩用頸枕及12色軟頭水彩筆（左）；國小學生則選送手持風扇及4合一棋盤桌遊（右），將陸續由學校領回發送給學生。（竹南鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月29日
（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣竹南鎮公所今年兒童節送大禮，除發放給幼兒園、國小學生紀念品及2000元教育補助金，另運用離岸風電回饋金，加碼提供價值2000元「教育券」可換購學習、生活用品。
竹南鎮公所今天起發放兒童節紀念品，針對幼兒園學童提供兩用頸枕及12色軟頭水彩筆；國小學生則選送手持風扇及4合一棋盤桌遊，將陸續由學校領回發送給學生。
竹南鎮長方進興透過新聞稿指出，今年除發放兒童節紀念品外，也持續針對鎮內幼兒園及國小學童發放教育補助金2000元，今年已是第3年發放，將以匯款方式辦理。
另外，今年運用離岸風電廠商回饋金約2775萬元，加碼發放價值2000元的「教育券」，且發放對象除鎮內幼兒園、國小的學童，也擴及國中學子，估計近1.4萬名學生受惠。
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竹南鎮公所社會文化課課長劉耘圻告訴中央社記者，這次規劃「教育券」雖非現金，但學生可持券至配合店家換購生活、學習所需物品，將待完成採購程序後發放。
公所指出，竹南鎮除教育補助金及教育券外，並爭取中央補助，在大厝里活動中心旁興建親子圖書館，目前已由建築師規劃中，盼能提供竹南學子更好的學習環境，提昇學習風氣，鎮長方進興特別感謝立委陳超明協助爭取回饋金及中央補助，用於學童教育推展，健全地方教育建設。（編輯：張銘坤）1110329
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