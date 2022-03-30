變電箱不受歡迎 高市議員籲設公共設備儲放空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨高雄市議員郭建盟30日在議會質詢表示，高雄市區道路人行道上約有2萬多座變電箱，成為不受歡迎設施，建議在學校、捷運站等規劃設置「公共設備儲放空間」。（郭建盟提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市區道路人行道上約有2萬多座變電箱，成為不受歡迎設施，議員建議在學校、捷運站等規劃「公共設備儲放空間」供設置。副市長林欽榮說，會納入未來公園、道路改造規劃中處理。

民進黨高市議員郭建盟今天在議會質詢表示，民代常接到民眾投訴，抱怨變電箱影響市容、占據生活空間、阻礙人行道、影響人車通行、低頻噪音惱人等。高雄市區道路人行道上變電箱約2萬多座，「大家討厭它、卻又不能沒有它」。

郭建盟說，議會曾於97年舉行「台電變電箱美化暨遷移座談會」，台電也一度編列預算將變電箱地下化，想解決變電箱占據人行道問題。不料試辦後，發現變電箱地下化會有散熱、防潮、搶修等方面困難，最後宣告計畫失敗終止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭建盟建議，可在學校、捷運站、醫療衛生機構等設置「公共設備儲放空間」，有償供台電、中華電信等單位放置變電箱、通信設施，進而減少變電箱數量。

林欽榮表示，會與台電協商2萬多座變電箱如何調整，未來都市計畫、公園及道路改造等，均會納入規劃考量。目前高雄市立聯合醫院已將門口2座變電箱移至醫院內部，改善門面美觀。近期33處公園要改造，也會研議將變電箱移入。（編輯：謝雅竹）1110330