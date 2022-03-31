更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》房租補貼適用對象增3倍多 7月起申請、4類族群可加碼
首頁 / 地方

台南冬季禽流感監測採樣完成 持續輔導防疫

2022/3/31 09:07（3/31 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市動保處執行冬季禽流感防疫措施，主動派員到各禽場加強監測採樣，結果均為陰性。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月31日
台南市動保處執行冬季禽流感防疫措施，主動派員到各禽場加強監測採樣，結果均為陰性。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市動物防疫保護處強化禽流感防疫措施，去年10月至今完成養禽場主動監測採檢3240件樣本，結果都是陰性，但近日天氣變化大，鄰近縣市仍有禽流感疫情，持續輔導防疫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府農業局今天發布新聞稿表示，為篩檢出潛藏禽流感病毒及提升防疫成效，動保處啟動冬季禽流感防疫強化措施，自去年10月1日起至今共完成轄內土雞、蛋雞、種雞、白肉雞、火雞、鵪鶉、鴨場及鵝場共採樣3240件樣本，檢驗結果都是陰性。

農業局長李建裕說，今年1月到3月全台累積18例禽流感案例，顯示環境中仍可能有病毒，且近日天氣變化大，業者飼養過程仍應留意帆布施放時機、確實做好環境消毒及禽隻免疫注射，每日檢視禽隻健康狀況，動保處會持續輔導各項防護措施。（編輯：李明宗）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族