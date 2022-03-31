台南冬季禽流感監測採樣完成 持續輔導防疫

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台南市動保處執行冬季禽流感防疫措施，主動派員到各禽場加強監測採樣，結果均為陰性。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月31日

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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市動物防疫保護處強化禽流感防疫措施，去年10月至今完成養禽場主動監測採檢3240件樣本，結果都是陰性，但近日天氣變化大，鄰近縣市仍有禽流感疫情，持續輔導防疫。

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台南市政府農業局今天發布新聞稿表示，為篩檢出潛藏禽流感病毒及提升防疫成效，動保處啟動冬季禽流感防疫強化措施，自去年10月1日起至今共完成轄內土雞、蛋雞、種雞、白肉雞、火雞、鵪鶉、鴨場及鵝場共採樣3240件樣本，檢驗結果都是陰性。

農業局長李建裕說，今年1月到3月全台累積18例禽流感案例，顯示環境中仍可能有病毒，且近日天氣變化大，業者飼養過程仍應留意帆布施放時機、確實做好環境消毒及禽隻免疫注射，每日檢視禽隻健康狀況，動保處會持續輔導各項防護措施。（編輯：李明宗）1110331