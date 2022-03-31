金門首例確診個案 新增3名接觸者完成採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣流行疫情指揮中心發言人陳祥麟（中）31日表示，金門首例確診個案23502新增3名密切接觸者，3人已在下午4時完成PCR採檢，並入住防疫旅館隔離中。中央社記者黃慧敏攝 111年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣流行疫情指揮中心發言人陳祥麟表示，金門首例確診案號23502新增3名密切接觸者，3人已在今天下午4時完成PCR採檢，並入住防疫旅館隔離中。確診者足跡也已完成清消。

金門縣政府上午宣布 26歲住在金城鎮的男性縣民26日在台中市參加喜宴，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案號23277的接觸者，29日傍晚搭機自台北返回金門；昨晚判定為確診個案，目前並無症狀，收住金門醫院負壓隔離病房進行觀察與處置中，案號23502。

縣府傍晚召開記者會，由身兼疫情中心發言人的縣府秘書長陳祥麟說明個案23502最新足跡。陳祥麟指出，個案宣稱返金後即返家未外出，但透過警政和衛政系統，對個案加強疫情調查後，發現個案昨天上午曾到位於金城鎮民權路的理髮廳，員工和顧客共3人已匡列，今天下午4時已於金門醫院完成PCR採檢，目前入住防疫旅館隔離中。確診者的足跡也已在下午完成清消。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳祥麟重申，相關被匡列人員應配合相關單位進行疫情調查，如果不配合者將依傳染病防治法開罰新台幣6萬元。

陳祥麟並表示，迎城隍、馬拉松等宗教活動及大型賽事將在4月陸續登場，縣府將視疫情發展滾動式檢討加強各項防疫規劃。此外，縣長楊鎮浯今天稍早表示，機場快篩是強度很強的防疫措施，目前只有個案的相關接觸者，案情相對單純，因此並沒有啟動機場外篩的準備。（編輯：黃世雅）1110331