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連假往返雙東掌握4大措施 墾丁大街視流量管控

2022/4/1 10:46（4/1 11:31 更新）
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清明連假2日將展開，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉5岔路口，警方祭出4大措施，紓解車流。（屏東枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月1日
清明連假2日將展開，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉5岔路口，警方祭出4大措施，紓解車流。（屏東枋寮分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）明天就是清明連假，往返墾丁、台東必經的屏東枋寮鄉五岔路口，警方祭出4大措施，紓解車流；今天登場的「台灣祭」音樂活動，將湧入人潮，警方視人車流量，進行墾丁大街管控。

屏東縣政府去年以「台灣祭」音樂活動呈現，吸引40萬人次樂迷入場，今年則在今天起至3日舉辦，邀請玖壹壹、滅火器等知名樂團，屏東縣民宿協會理事長林淑敏告訴中央社記者，墾丁地區在台灣祭舉辦期間，訂房率逾9成。屆時將湧入大量車流、人潮。

因應大量車流及有效紓解，屏東枋寮警方祭出調撥車道；車輛分流；分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉；汽機車分道「實體分隔交通錐」等4大管制措施，讓駕駛人能通行順暢。

枋寮警分局交通組長謝漢忠向中央社記者表示，將依屏東交通隊行控中心車流數據，觀測88東西向快速道路及國道3號南州交流道車流量，若每小時平均車流量達2500輛，就會進行調撥車道。

「台灣祭」舉辦地點為鄰近墾丁大街的大灣遊憩區，恆春警方將在4月1至5日，每天下午4時至凌晨12時，將視車流量與人潮，執行車輛分流與人車分流。（編輯：黃世雅）1110401

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