新竹縣新增1本土1境外 均為外籍人士陰轉陽

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新竹縣1日新增1例本土、1例境外確診案例，案23644為居隔中的50歲男性泰國籍移工，由陰轉陽。（新竹縣政府提供）

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）新竹縣今天新增1例本土、1例境外確診案例，案23644為居隔中的50歲男性泰國籍移工，由陰轉陽；境外案例案23670為30多歲印度籍女子，返國前確診。

新竹縣衛生局發布新聞稿說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案23644為大潭電廠工程新豐宿舍群聚案，居家隔離中的泰國籍移工，已完成3劑BNT疫苗接種，3月30日咳嗽、喉嚨痛，昨天採檢轉為陽性確診。

竹縣衛生局指出，新豐移工宿舍群聚案住宿員工累計有52人確診（泰國籍49人、本國籍3人），非住宿員工3人及其同住家人4人確診，全案累計59人確診。

竹縣衛生局表示，境外移入確診者案23670為30多歲印度籍女性，Ct值32.3、無症狀，已完成2劑疫苗接種，2月23日入境台灣，3月8日檢疫期滿前經2次PCR（核酸檢測）、4次快篩採檢均為陰性，昨天準備返回印度前自費PCR採檢陽性確診，初步疫調，針對3處足跡環境消毒並匡列採檢約50人。

另外，新北市確診者案23508曾到新竹縣寶山鄉打高爾夫球，有3處足跡（寶山鄉1處、關西鎮2處），均已通報清潔人員完成環境消毒，初步疫調匡列約28人安排採檢中。

新北市確診者案23395曾至陸軍關西營區，經疫調匡列採檢共72人，其中列居家隔離6人、自主健康管理58人、自我健康監測8人，採檢結果均陰性。

新竹縣政府表示，因應確診者足跡，竹縣衛生局緊急協調2場社區篩檢，分別為4月1日下午6時至9時於大安醫院急診室，和4月2日上午9時至12時於中國醫藥大學新竹附設醫院急診室，呼籲有足跡重疊民眾前往免費篩檢。（編輯：李錫璋）1110401

（新竹縣政府提供）