清明連假尾聲 澎湖機場出現返台人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

清明連假5日最後一天，澎湖機場出現大量搭機人潮，機場出境候機大廳滿滿都是等待搭機的旅客，所幸疏運過程皆順利。中央社 111年4月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣5日電）清明4天連假結束，澎湖機場今天出現返台人潮，機場出境大廳滿滿候機民眾，嘉義布袋海運今天也航行1航次，疏運部份旅客。

今年清明4天連假，海上交通因受海象惡劣，幾告停航，台澎交通端賴空中交通疏運，各航空也調度多架次放大機型進行疏運。

今天午後天氣許可，航行嘉義布袋的滿天星交通船，航行1航次；滿天星航運公司表示，6日起，海運將陸續恢復開航。

清明4天連假今天結束，澎湖機場再現返台人潮，機場出境大廳幾乎塞爆候機民眾，託運行李也是大排長龍，所幸疏運非常順利。

馬公航空站表示，澎湖機場今天共起降有128架次，其中調度放大型客機有72架次，其中以澎湖往台北航線24班次3586機位最多，其次是澎湖往高雄20架次1848機位居次，總共出境總機位達7168個機位。（編輯：陳仁華）1110405

清明4天連假來到最後一天，澎湖機場5日也湧現搭機人潮，行李託運櫃台前旅客更是大排長龍。中央社 111年4月5日