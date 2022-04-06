確診者清明連假宜蘭玩3天 曾到清水地熱等觀光地

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣政府今天表示，一名外縣市確診者曾在清明連假時到宜蘭旅遊，除入住礁溪長榮鳳凰酒店，也到過清水地熱公園、安農溪落羽松等景點，提醒同足跡者注意自身健康。

中央今天宣布宜蘭縣新增4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者。縣府表示，其中1例已於昨天公布，今天新公布的3個案中有2例與舞蹈教室傳播鏈有關，另一例案25121為20多歲男性，是外縣市確診案的接觸者。

衛生局也公布一名外縣市確診個案（尚未列案號）在宜蘭的足跡。個案除曾在2日至4日入住礁溪長榮鳳凰酒店，也在2日當天先後前往大同鄉清水地熱公園、五結鄉溪和水產觀光工廠；3日下午前往冬山鄉斑比山丘與三星鄉的安農溪落羽松秘境。

這名尚未列案號的確診者也在4日下午先後前往南方澳南寧魚市場、南澳朝陽漁港等地，並在5日返家後確診。

礁溪長榮鳳凰酒店接受中央社記者電訪表示，接到衛生局通知後已完成清消，目前正常營運。

另外，縣府教育處發布新聞稿指出，考量疫情仍然嚴峻，為守護校園安全，即日起縣府所屬各級學校的校園室內場地禁止外借，直到疫情趨緩；也建議4月30日前如有跨縣市戶外教學、畢業旅行應暫緩或延期，同時請學校向校內師生及家長妥善說明。（編輯：謝雅竹）1110406