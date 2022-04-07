苗縣頭屋鄉簡水爭議 立委協調公所申請台水供水

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣頭屋鄉簡易自來水水源不穩，400餘戶缺水嚴重，公所爭取台水支援，遭水公司以管委會積欠水費為由要求先結清欠費才受理接水，經立委協調，由公所暫代管理人申請供水。

頭屋鄉頭屋村、北坑村、獅潭村共870戶住家使用簡易自來水，不過因水源、水質不穩定，經立委徐志榮爭取，經濟部水利署同意補助「簡水改接台水」，2019年底納入前瞻基礎建設─無自來水地區供水改善計畫，分3期改接台水，目前僅剩最後一期400餘戶未完成。

400餘戶住家長期供水不穩，近期甚至嚴重缺水，鄉公所為鄉民請命，盼自來水公司接水支援，水公司以簡水管理委員會積欠新台幣75萬8799元水費，要求結清欠費後再行受理接水，然而簡水管委會運作不彰，拖欠水費未繳，導致400餘戶經常無水可用。

立委湯蕙禎辦公室今天透過新聞稿表示，經接獲村民請命，前往頭屋鄉公所召開協調會，要求台灣自來水公司及水利署應先行解決民生用水所需，有關頭屋簡水管理委員會所積欠的水費，已進入司法程序，理應分開來處理，而非影響村民用水權益。

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湯蕙禎表示，經協調後決議，過渡期間頭屋鄉長徐鑫榮暫代管理委員會管理人一職，未來將以頭屋鄉公所名義向台灣自來水公司第三區管理處申請水表，並供應水給424戶村民使用，並且成立專戶以專款專用方式管理及繳付水費等相關事宜。

經濟部台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲透過電訪表示，因過去頭屋鄉簡易自來水管委會拖欠水費，形成公司呆帳，承辦人也飽受壓力。目前尚未接獲申請案，相關細節仍待討論確認。她說，若由鄉公所出面申請水表改接台水，仍會按照水表度數收費，若達2期水費未繳清，同樣即執行斷水。（編輯：管中維）1110407