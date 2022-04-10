3月霪雨致二崙西瓜結果率低 農糧署將公告災害救助

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雲林縣二崙鄉西瓜農日前向雲林縣府反應，今年3月霪雨造成西瓜結果率不佳，農糧署中區分署日前現勘，近日將公告列入災害救助。（雲林縣府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年4月10日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣二崙鄉西瓜農日前向雲林縣府反應，今年3月霪雨造成西瓜結果率不佳，農糧署中區分署今天指出，初步現勘受災逾2成，近日將公告列入災害救助；但西瓜雖傳災損，不致影響整體產量。

農糧署中區分署長姚士源今天接受中央社記者電訪時表示，今年3月下旬霪雨影響，二崙鄉西瓜農反應，雨季導致結果率不佳，農糧署中區分署雲林辦事處及台南區農業改良場人員日前前往現勘。

姚士源指出，初步勘查確定二崙鄉西瓜達到現金救助標準，近日將公告，西瓜救助金額每公頃新台幣6萬元。

姚士源說，雖然二崙鄉西瓜有傳出災損，但是西瓜近日才進入開花期，預估不影響整體產量。

瓜農楊協勝提到，自己在濁水溪種植8公頃西瓜，今年1月中旬種植，3月進入開花期，預計4月底採收，在開花期碰到豪雨，導致花開不完全，結果率不佳，損害7、8成。

楊協勝說，今年人事成本、肥料漲價，摘種成本相對增加，現在又碰到災損，瓜農苦哈哈。（編輯：陳仁華）1110410