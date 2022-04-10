新竹縣再增2學生確診 公布多校停課資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣10日電）新竹縣1名國小生及1名幼兒園學童今天晚間確診（預計11日公布），新竹縣政府教育局針對學生班級進行停課措施，並彙整公布其他多間學校停課資訊。

新竹縣政府發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，多個鄉鎮市有學生確診情形，依中央規定，1班有1名師生確診此班級就停課10天；2班以上有確診，即全校停課10天。

竹縣府指出，竹北市成功國中1名學生確診，確診學生班級從4月8日至4月17日，停課10天，4月18日復課，匡列班級和課後補習班師生65人居家隔離並採檢，結果全數陰性。

另外，竹北市極上塾成功分校補習班因成功國中學生確診個案，此班即日起停課至4月16日。

竹北市某幼兒園1名幼生確診（預計在11日公布），目前正在進行確認匡列對象，初步匡列此班15人及老師進行居家隔離，確診學生班級及另一班級，共2班從4月9日至4月18日停課。

位在新埔鎮的新埔國小1名學生的親戚確診，班級於4月11日預防性停課一天；邱傅補習班因新埔國小學生親戚確診，4月11日預防性停課一天。

湖口鄉新湖國小1名學生確診（為仰德高中校園群聚確診者案27518的小孩，預計明天公布），考量案27518有其他3名孩子也就讀新湖國小，相對風險較高，因此規劃4月11日上午由醫院進駐校園，進行全校採檢。

竹縣府指出，新湖國小4月11日採檢當日全校預防性停課1天，預計將採檢2155人，包括職員173人及學生1982人，確診者就讀的班級4月9日至18日停課10天。

湖口鄉弘承補習班因新湖國小確診個案，確診者就讀的班級4月9日至18日停課10天，其餘班級4月11日預防性停課一天。

新豐鄉仰德高中全校採檢結果有2名學生確診，全校停課至4月18日，4月19日復課。

竹東鎮立幼兒園因1名幼生的同住家人被匡列 ，基於風險考量，4月11日此班級預防性停課一天。（編輯：陳仁華）1110410