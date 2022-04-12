不等大甲媽祖回鑾 新港12日開始防疫清消

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境，12日上午在新港奉天宮舉辦祝壽大典，祈求媽祖和天上眾神庇佑國泰民安、COVID-19疫情早日遠離。中央社記者蔡智明攝 111年4月12日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）大甲鎮瀾宮媽祖今天上午在新港奉天宮舉辦祝壽大典，參與人士祈求媽祖和天上眾神庇佑國泰民安；新港鄉公所不等晚上大甲媽回鑾，下午從校園開始進行全鄉大清消。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨抵達新港奉天宮，今上午8時舉辦媽祖祝壽大典，縣長翁章梁、立委陳明文、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌率各宮廟代表頂禮膜拜，祈求媽祖神庇佑國泰民安、COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情早日遠離。

新港鄉公所告訴中央社記者，大甲媽祖預計今晚11時回鑾，但防疫不能等，中午香客離開新港國中及新港、文昌國小等3間校園後，下午2時即展開清消，而且在昨晚進香團結束活動後，街面也清理過一遍。

另外，大甲媽祖鑾轎半夜離開新港，清潔隊就在跟在後面沿路掃地消毒，預計到明天中午過後才能完成全鄉的清消工作。

新港鄉公所強調，在鐵路公園及公園四周，露營香客及夜市攤販留下大量垃圾，是每年清掃的重點，但往往掃完又會出現垃圾，這區塊的清消會延續到明天下午。

針對新港鄉開放香客入住的3間校園的清消，嘉義縣府表示，進香活動結束後，隨即由專業的清消公司進行2次校園環境全面消毒，請師生、家長安心。

今天祝壽大典結束後，奉天宮將各界提供的百餘隻祭拜豬公，分切送給信眾吃平安，吸引大批民眾排隊領取；奉天宮表示，晚上11時大甲媽將回鑾，今年在新港的進香活動就告一段落。（編輯：黃世雅）1110412

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，嘉義縣新港鄉公所指出，新港鐵路公園及周邊露營香客及夜市攤販留下的垃圾，是每年清掃重點，但往往掃完又會出現垃圾，這區塊的清消會延續到隔天下午。中央社記者蔡智明攝 111年4月12日