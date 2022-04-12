電扶梯下滑事件影片外流 北捷：調查後懲處

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（中央社記者劉建邦台北12日電）北捷新埔站日前發生電扶梯下滑事件，案發影片被上傳臉書社團。北捷今天指出，同仁已坦承翻拍傳給友人，將依規定先釐清、調查後，再依程序懲處。

台北市議會交通委員會上午進行專案報告，包含捷運軌道失火暨電扶梯異常事件檢討等議題，台北市捷運工程局、台北大眾捷運公司等官員列席，北捷總經理黃清信報告時說，3月11日發生捷運新埔站電梯異常事件，已加強檢修維修作業等檢討作為。

國民黨台北市議員張斯綱質詢，捷運新埔站電扶梯下滑事件，北捷事後開記者會提及要調查監視畫面外流，調查狀況為何？

黃清信答詢，使用北捷監視畫面有設置規範，可供公務需求，但依規定是禁止翻拍，已有同仁坦承翻拍影片，將依規定先釐清、調查後，再依程序懲處，相關案件持續處理。

議員張斯綱、戴錫欽追問，北捷處理電扶梯危機方式緩慢，事隔多天才開記者會，隔天未對外公布影片，僅提供新聞稿文字說明，讓訊息紛亂，引發民眾慌張，應檢討。黃清信答詢，會改進危機處理程序。

黃清信事後接受聯訪表示，翻拍影片同仁事後向主管坦承是在值班時拍攝，再傳給友人，但不處理影片被上傳至臉書（Facebook）社團部分，因影片涉及民眾個人資訊，加上內部工作規則嚴格禁止翻拍，後續交由考核會依實際規定處理。

北捷表示，依據「台北大眾捷運股份有限公司工作規則」，為維護他人權益，其他機關因公務需調閱相關資料，得由資料管理單位專案簽陳首長或其授權主管同意後辦理。（編輯：李錫璋）1110412