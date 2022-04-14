台南市和順轉運站上梁 預定2023年初完工

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斥資新台幣1億2000萬元的台南市和順轉運站14日上梁，預定2023年初完工。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）斥資新台幣1億2000萬元的台南市和順轉運站今天上梁，預定2023年初完工，將成為安南區轉乘節點，串聯國立台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心及台南市立安南醫院等。

台南市長黃偉哲今天主持和順轉運站上梁典禮，他指出，和順轉運站地點很好，距離亞太國際棒球訓練中心、台史博及安南醫院都很近，完工後將使安南區發展更快速。

黃偉哲表示，交通便利是地方繁榮最重要關鍵，安南區近年來發展迅速，長和路拓寬、北外環等重要交通建設陸續推動，和順轉運站除正對台史博、亞太棒球訓練中心，周邊還有安南醫院、台江文化中心、鹽行、安順、和順等住宅區，將成為安南區公車中心。

台南市政府發布新聞稿指出，和順轉運站鄰近新興住宅區，可提供幹線、市區公車轉乘接駁，也可配合棒球訓練及賽事需求，且保留未來先進運輸系統銜接彈性，前景可期。

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交通局長王銘德表示，和順轉運站以多元機能觀念規劃，基地近1公頃，是座地上3層鋼構與鋼筋混凝土構造的複合型建築，以「安南十六寮」在地意象設計屋頂大鋼棚獨特造型，採簡潔現代設計手法，符合環保及綠能，去年獲得國家卓越建設獎「卓越獎」。

斥資1億2000萬元的和順轉運站，規劃12席大客車乘車月台、38席汽車及78席機車停車格位，站內可經營便利商店、美食街、咖啡館等，目前工程進度40%，預定2023年第1季完工，將委外營運。（編輯：謝雅竹）1110414