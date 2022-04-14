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配合南鐵地下化 封閉逾半年府連地下道4/15開通

2022/4/14 11:49（4/14 12:16 更新）
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銜接台南市東區及中西區的交通要道「府連地下道」，已因台南鐵路地下化工程而封閉逾半年，預定4月15日開放通行，但鄰近鐵路沿線仍有工程進行中，市府交通局呼籲用路人減速慢行。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月14日
銜接台南市東區及中西區的交通要道「府連地下道」，已因台南鐵路地下化工程而封閉逾半年，預定4月15日開放通行，但鄰近鐵路沿線仍有工程進行中，市府交通局呼籲用路人減速慢行。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）銜接台南市東區及中西區的交通要道「府連地下道」，已因台南鐵路地下化工程而封閉逾半年，台南市政府今天宣布4月15日開放通行。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南鐵路地下化工程施工中，府連地下道去年10月封閉，明天上午10時開放通行，16日上午9時接續展開林森路的大同地下道地下隧道結構基礎施工。

交通局人員告訴中央社記者，大同地下道是銜接東區和南區的交通要道，車流更大，將採分段施工，還是可以通車，未如府連地下道全面封閉。

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交通局表示，已要求南鐵地下化工程施工單位不可在鄰近橫交結點（路口、地下道、陸橋）同時施作，以作為用路人改道動線。林森路的大同地下道工區因鄰近路段府連地下道進場施作，暫時停止施工，且將道路標誌、標線與設施原樣復舊。

府連地下道明天開放汽機車通行，但鄰近鐵路沿線仍有工程進行中，交通局呼籲用路人減速慢行，並遵循導引牌及義交指揮行駛，以維護行車安全。（編輯：張雅淨）1110414

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