七股劉厝排水整治 黃偉哲：盼汛期發揮防洪功能

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南七股劉厝排水周邊聚落，因地勢低窪不時釀災。目前當地第1期排水工程進度逾半，台南市長黃偉哲今天前往視察，希望今年下半年7到9月時能發揮防洪功能。

當地七股里長黃進士表示，以前八八水災或大潮來時，水都淹到田裡，現在堤防加高後，水就不會滿溢過來，農地也不會受到鹽水侵淹，感謝南市府努力及中央的幫忙。

今年度汛期即將來臨，黃偉哲今天視察攸關七股地區排水問題改善的「劉厝排水治理工程」進度，他表示，第1期劉厝排水整治完工逾50%，希望下半年7到9月能發揮防洪功能，保護沿海民眾生命財產安全。

黃偉哲表示，劉厝排水周邊聚落因地勢較低窪，在大潮及瞬間暴雨雙重作用下，造成區域性積水災情。特別是民國107年「0823豪雨」逢極端降雨，甚至超出堤頂，造成排水兩側聚落淹水。

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黃偉哲強調，治水工程一步步，劉厝排水全長約14公里，感謝中央及歷任市長努力，完成台17線下游段護岸改善工作。為延續系統性整治，南市府向水利署爭取前瞻基礎建設計畫，自107年迄今已爭取預算，分別辦理台17線以東至大埕橋護岸治理工程(1.2億元)、大埕橋至港墘橋段護岸治理工程(1億元)，以及港墘橋至台19線段用地經費(6000萬元)。

現階段正辦理台17線以東至大埕橋(約1.2公里)，工程項目包含拋石護岸、防洪牆及防汛道路等，拓寬既有排水斷面並提高堤頂高程，提升周邊防洪量能。對於2期工程經費大概1億元、3期經費約4.2億，將儘快向中央爭取，加上地方配合款，將劉厝大排做一個通盤性治理。（編輯：孫承武）1110415