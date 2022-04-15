侯友宜自我健康監測 將列席市議會施政報告

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市政府今天表示，市長侯友宜健康狀況良好，取消部分公開活動，並持續自我健康監測與自篩照護；因新北市議會落實實聯制與防疫規範，侯友宜如期列席議會定期會施政報告。

新北市府衛生局發言人高詩琪今天接受媒體聯訪表示，新北市2名媒體記者14日因症狀及匡列採檢陽性，為今天中央預計公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案。其中一名記者曾參加14日市府緊急應變中心舉行的「新北市COVID-19居家照護關懷方案」啟動記者會，出席首長、來賓、記者共128人參與。

衛生局說，這場記者會所有出席人員均全程戴口罩，經與疾病管制人員討論，包括衛生福利部長陳時中、中央指揮中心發言人莊人祥在內，121名參加人員需自主健康監測，期間如有不適則快篩採檢。

另外，副市長劉和然、副秘書長朱惕之、衛生局長陳潤秋等6名首長和工作人員，平時與這名確診者在新北市疫情記者會有工作接觸，列為自主健康管理。另外1人因與個案共餐，被匡列居家隔離。這7人自主快篩均為陰性。

衛生局說，經疫調，2名記者都有出席4月11日上午在亞東醫院舉辦的記者會，活動參與人員均全程戴口罩等適當防護，醫院將通知參與人員自我健康監測7天，期間如不適則快篩採檢。

高詩琪說，至於2名記者中，1人喉嚨痛、全身痠痛但已經退燒；1人輕微咳嗽，目前2人健康狀況穩定，休息治療中。他們先後發病時間相差不遠，尚待釐清感染源；市府記者室及應變中心記者會場地，都在第一時間完成清消，後續依防疫規範疫調匡列。

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高詩琪說，與2名個案工作場域接觸的相關人員共46人，其中有4人匡列居家隔離、21人自主健康管理、21人自我健康監測；目前39人PCR採檢均為陰性，其餘自主快篩均為陰性。

她表示，市長侯友宜第一時間獲悉有媒體記者染疫，以平常心看待並關心個案狀況，經自我篩檢陰性、健康良好，今天取消人潮出沒的公開活動場合，並隨時觀察健康狀況，下午仍會列席新北市議會施政報告。（編輯：李錫璋 ）1110415