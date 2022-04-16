高雄市188號路口嚴抓違規 科技執法取締5/1上線

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高雄市政府交通局在市188和鳳林二路口及市188和華中路口建置警示系統，將可透過車輛路口軌跡偵測以及AI分析，辨識車輛未依號誌、標線指示行駛等違規行為，5月1日起列入科技執法取締行列。（高雄市交通局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月16日

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）為強化路口安全，高市交通局在市188號跟鳳林二路及華中路口建置「用路人危險行為監控與語音警示系統」，透過AI分析辨識未依號誌、標線指示等違規，5月1日起列入科技取締。

高雄市政府交通局今天上午發布新聞稿指出，位於台88線下方的高雄市市道188號為聯通高屏東西向幹道。其中大寮區段鄰近大發工業區，車流量龐大且大車多，交通局推動「用路人危險行為監控與語音警示系統」試辦計畫，針對違規行為加以偵測，並透過警示違規車輛，提醒用路人應遵守路口法規。

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交通局說明，市府在緊鄰大寮及大發交流道的市188和鳳林二路口及市188和華中路口建置警示系統，將可透過車輛路口軌跡偵測以及AI分析，辨識車輛未依號誌、標線指示行駛等違規行為，待4月16日到30日宣導期一過，5月1日起也將列入科技執法取締行列。

交通局補充，警示系統今年3月上線後（只警示、未開單），各路口平均違規件數已呈現下降趨勢，市道188路口整體違規數量較系統上線前減少約43%，成效顯著。（編輯：謝雅竹）1110416