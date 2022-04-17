議員批市場實聯機台使用率低 北市府：加強檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，民進黨台北市議員簡舒培指出，市府試辦「市場實聯分流管理資訊站」使用率低，淪為裝置藝術；資訊局長呂新科說，會加強檢討。

簡舒培日前質詢指出，北市府去年6月推出「市場實聯分流管理資訊站」試辦計畫，並於南門市場先行試辦結合「實聯制、量體溫、人流管控」功能的防疫機台，台北市長柯文哲還大讚為「神奇機台」，要求各局處多加採購Kiosk和NFC機器以加強管控。

簡舒培直指，市場處花費600多萬元於北市36個市場建置81台機台，「神奇機台」如今儼然淪等同是「裝置藝術」，像是信義市場、木柵市場等處都幾乎無人使用，另光華數位新天地設備使用率為2.44%、士林市場使用率則為5.53%，顯見不符民眾防疫需求。

簡舒培說，此外，市場處還要求買較貴的Kiosk機台，是否有人指使。她認為就算無此機器，置放酒精和量體溫等基本防疫措施也能做得很好，北市府卻要花大錢當裝置藝術，希望不要再浪費公帑。

呂新科日前在議會備詢時表示，是盡量提供科技輔助防疫的多元化方案，此案為其中一種應用，針對使用率低的問題會加強檢討；但對於購買不同機台費用差異部分，則認為Kiosk和NFC兩種設備本身就是不同類型的多元載具，功能性也有所差異。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市市場處長陳庭輝則說，這個方案就是提供一個多元管道，設置時也有教導市場自治會加強宣導，但機台有無需要會隨疫情而有所變化，並指疫情期間要找工作人員負責量體溫，其實並不好找。

資訊局今晚也補充說明，NFC體積和螢幕較小，使用方式僅能用已綁定台北通之悠遊卡感應；Kiosk為落地型機台，有較大螢幕可顯示較多資訊，可掃描已綁定台北通的悠遊卡、身分證及居留證條碼，或掃描台北通QRcode等，提供多元方式進行實聯制入場，且還能用於量體溫、酒精消毒等，給予場域多重防護。（編輯：方沛清）1110417