雲林縣府防疫禁進入處所洽公 改戶外專區受理

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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林縣消防局及社會處委外單位有人確診COVID-19，雲林縣長張麗善今天指出，即起禁止洽公民眾進入縣府處所，改至縣府戶外洽公民眾服務區辦理，防堵疫情。

張麗善今天在雲林縣府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）直播記者會說明縣內新增本土確診案例外，同時宣布為防疫，雲林縣府即日起禁止洽公民眾進入。

她表示，雲林縣今天新增8例本土確診，其中案37879為30多歲女性孕婦，個案是雲林縣政府社會處委外人員，無相關症狀，19日凌晨至醫院生產，在醫院採檢核酸檢測（PCR）陽性，目前收治外縣市醫院隔離治療。

張麗善指出，案37879相關足跡已完成清消，其活動空間沒有與社會處辦公區連接、工作範圍較少與社會處員工接觸的必要，也無公文接觸。

她提到，雲林縣消防局有1人確診，衛生局今天除安排被匡列的14人到醫院採檢外，另請台大雲林分院針對另外110名員工執行PCR。雲林縣衛生局也已要求社會處、消防局等單位員工加強自我健康監測。

張麗善指出，即日起洽公民眾一律禁止進入縣府辦公處所，洽公民眾可至縣府戶外的洽公民眾服務區辦理，縣府人員也會隨身配戴服務證，以便值班人員確認身分。

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她表示，國內疫情升溫，多數確診者為無症狀及輕症，為加強防疫相關機關縱向、橫向聯繫，除對於居家檢疫及居家隔離對象追蹤管理外，也加強確診者居家照護的關懷量能，並設置雲林縣COVID-19居家照護關懷中心，近期將上線服務。

感染COVID-19的新北2歲男童今天凌晨病逝，雲林縣政府指出，縣內有剛滿週歲的嬰兒確診，雲林縣衛生局已與縣內3間醫療院所討論，盡量簡化就醫流程，把握黃金治療時間。（編輯：戴光育）1110419