彰化建縣將滿300年 簽約迎首家大型百貨公司

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化縣明年建縣滿300年，彰化市第二停車場BOT案將興建中友百貨彰化館，彰化縣政府、彰化市公所、友聯國際公司今天簽約，預計投資逾25億元，迎有史以來首家大型百貨公司。

彰化縣政府主辦並委託彰化市公所進行彰化市第二停車場興建營運暨移轉案，友聯國際股份有限公司去年通過甄審，要興建中友百貨彰化館，今天在縣府舉辦簽約記者會，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、中友百貨總經理劉嘉誠代表簽約，將成為彰化首家百貨公司。

王惠美致詞說，彰化一直無大型百貨公司，鄉親要到外縣市消費，縣府近年規劃多項重要交通工程建設，並努力推動民間投資案，成功引進廣大民間來投資彰化，很高興友聯國際看見彰化潛力願投資興建中友百貨彰化館，除滿足縣民消費需求，也創造大量就業機會。

王惠美表示，集團預計投資新台幣25億元以上，打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的購物、美食、電影複合式商城，提供1000個汽車、1500個機車停車位，盼解決商圈附近停車問題，縣府持續張開雙臂、極力歡迎各界投資彰化，有單一窗口提供全方位服務。

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林世賢說，此案是縣市合作典範，感謝縣長王惠美支持及幫忙，及前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富簽署合作備忘錄，也謝謝立法委員黃秀芳、縣議員、市民代表支持，彰化將有第一家百貨公司，讓大家願望成真，這是彰化市邁向現代化都市的開始。

劉嘉誠表示，將引進影城、主題餐廳，也會認養一旁公園，串聯百貨打造市民綠園道；縣府工務處表示，彰化市第二停車場BOT案屬彰化市公所土地，因公所層級不可辦理促參案，因此由縣府委託市公所辦理，突破法令侷限，採停車場多目標開發模式興建。（編輯：陳仁華）1110420