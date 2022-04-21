新竹市居家照護關懷中心啟動 將提供物資、送餐

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新竹市長林智堅21日前往新竹市居家照護關懷中心，視察線上服務實際操作執行情形。他說，竹市居家照護提供防疫關懷包，有口罩、漂白水、泡麵、零食、礦泉水、罐頭等物資，以及居隔期間所需的快篩試劑共3劑，並提供生活關懷、健康照護等協助。中央社記者郭宣彣攝 111年4月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市居家照護關懷中心今天啟動，符合條件的無症狀、輕症確診者，經衛生局評估後可採居家照護，關懷中心將提供物資需求照顧、送餐、垃圾清運甚至心理諮商與寵物照顧。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者採居家照護條件為，經通報後由衛生單位評估，是否為65歲以下的無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎，以及是否符合1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，或同戶的未確診家人未超過4人，符合上述條件將通知個案在家隔離照護。若未符合，則送集中檢疫所或專責醫院。

新竹市長林智堅今天前往新竹市居家照護關懷中心，視察線上服務實際操作執行情形。他說，竹市居家照護提供防疫關懷包，有口罩、漂白水、泡麵、零食、礦泉水、罐頭等物資，以及居隔期間所需的快篩試劑共3劑，並提供生活關懷、健康照護等協助。

市府指出，生活關懷服務則提供生活物資、垃圾清運、寵物照顧需求、急難救助、學生關懷等。同時，考量部分居隔民眾可能有焦慮、壓力情緒，也提供專業心理諮詢，以維持身心健康狀態。

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健康照護部分，個案可透過中央所研發的「健康益友APP」，進行24小時急診線上通訊診療及諮詢服務，也能藉由責任醫院醫師進行醫療評估，經看診開立紙本或電子處方箋後，可由醫療院所或特約藥局藥師送藥到宅，也能請親友至原看診的特約醫療院所繳費領藥。

市府提醒，民眾居家照護期間，若出現呼吸困難、持續胸痛等症狀，請依「身體不適應變流程」，緊急狀況應立即聯繫119，若為其他狀況則聯繫責任醫院，或撥打視訊診療專線，依照指示進行通訊診療。（編輯：李錫璋）1110421