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五甲尾滯洪池提前完工 太陽能板最快5月併聯發電

2022/4/21 15:00（4/21 15:46 更新）
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高雄五甲尾滯洪池提前完工，副市長林欽榮（左）21日和水利局團隊前往視察。（高雄市水利局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月21日
高雄五甲尾滯洪池提前完工，副市長林欽榮（左）21日和水利局團隊前往視察。（高雄市水利局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月21日
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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄五甲尾滯洪池提前完工，副市長林欽榮今和水利局團隊前往視察，完工後除可提供60萬噸滯洪量，也增設5MW太陽光電發電系統，年發電量約675萬度，預計5月底併聯發電。

高雄市長陳其邁去年視察岡山五甲尾滯洪池指示水利局趕工，副市長林欽榮今天再率水利局團隊會同民進黨立法委員邱志偉、多名市議員及當地里長等，並指示汛期要注意人員安全，滯洪池搭配抽水站聯合操作，期望能減緩岡山嘉興、潭底地區淹水情形。

去年5月開工的「五甲尾滯洪池工程」原訂於今年7月完工，考量滯洪設施應於汛期來臨前及早發揮效能，真正起到防汛作用，終於在水利局及施工團隊努力下，順利於今年1月提前完工。

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高雄市政府水利局今天下午發布新聞稿表示，近年因極端氣候影響，岡山嘉興、潭底地區仍有積淹水情形發生，市府為改善問題興建五甲尾滯洪池，面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，搭配抽水站，透過水情中心智慧防汛監控讓防汛政策超前部署，發揮滯洪池最大功能，進行二次滯洪。

水利局說明，滯洪池未來區內也將設置休憩坐椅、環池道路，並配合工務局橋科園區聯外道路拓寬工程，移植包含白千層及印度紫檀等喬木種植，平時可提供民眾休憩。另配合發展綠能政策，水域空間將設置太陽光電發電系統，設置容量約5MW，年發電量約675萬度，預計5月底完成併聯發電，創造滯洪池多元目標使用空間。（編輯：謝雅竹）1110421

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