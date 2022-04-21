台東疫情燒進小吃部 加強版集中檢疫所將啟動

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東今天新增18例確診，目前匡列512人居家隔離，因應確診人數增加，輕症或無症狀確診者將分流送至加強版集中檢疫所或居家照護。今天確診者中2例有小吃部足跡。

台東縣長饒慶鈴下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。

她表示，台東今天新增18例確診包括9名男性及9名女性，Ct值介於13.2至36.6之間，其中11人有成功地區活動足跡，2例為台東市在同場館運動脫口罩抽菸先後確診，2例有同一小吃部足跡，1例有外縣市旅遊足跡，1例為高雄綠島案28673接觸者、居隔期滿採檢後確診，1例感染源待釐清。

另外，統計至今天上午11時，今年台東累計有21名學生、2名教職員共23人確診，17所學校或幼兒園教學受影響，停止實體課程及改採線上教學。

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22日台東市藝文中心前廣場將開設台東市區快篩站，時間為上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，呼籲若與今天公布的確診者足跡重疊的鄉親，務必前往篩檢。

關於台東醫療整備能量，饒慶鈴表示，台東共有部立台東醫院、馬偕及東基收治確診病患，目前專責病床共有147床、使用97床，使用率達66%，已請各醫院再盤點能量，必要時將再釋出；防疫旅館為54間、使用18間，使用率3成；加強版集中檢疫所將先規劃提供60間房間，預計4月24起啟用，收治對象為輕症或無症狀且符合條件的確診者。（編輯：黃世雅）1110421