彰化市長林世賢確診 王惠美曾同場記者會快篩陰性

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（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）彰化市長林世賢今天確診，曾共同出席活動的彰化縣長王惠美表示，快篩陰性並感謝鄉親關心。而居家隔離的彰化縣副縣長林田富傳出送醫，縣府澄清是到醫院拿個人用藥，非確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，彰化縣政府今天公布新增13例確診個案，王惠美在線上防疫說明會表示，20日簽約彰化市第二停車場興建中友百貨的記者會，雖與林世賢同場，但有戴好口罩，今天上午得知林世賢確診，她隨即做快篩，結果為陰性，感謝鄉親好友關心。

而林田富今天傳出去醫院，對此，彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪解釋，確實有到醫院，但非因確診送醫，其餘細節基於個人隱私，不便透露；縣府事後補充表示，副縣長林田富是搭防疫計程車到醫院拿個人用藥，目前沒確診。

有關跨社交圈餐飲群聚，王惠美說，13日至14日某社團到南部旅遊，29人參加有12人確診；另一社團15日在2家餐廳、2家燒烤店跨社聯誼，63人有10人確診；另一社團17日到合歡山旅遊，67人參加有14人確診；還有某社團16日至17日到宜蘭旅遊，30人參加有3人確診。

王惠美指出，到南部旅遊的社團接觸合歡山旅遊的社團，一群人又跨社餐敘與聯誼，目前共31人確診，加上接觸者45人確診，合計76人，接著匡列學校15人、家戶11人、職場25人、社區11人，持續疫調上百人。

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葉彥伯指出，除社團群聚案，昨天晚間收到17日婚宴群聚案消息，累積已9例，包括外縣、彰化縣民，尋找感染源過程中，發現婚宴參加者有社團團員，婚宴日期剛好是社團群聚案發病高峰，另有某機關確診者、社團友人也參加婚宴，縣府持續疫調，尋找第1個帶入病毒的感染源。

葉彥伯說，建議公家機關、公司、工廠等場所注意做好分艙、分流、管控餐飲活動，感染風險最高就是拿下口罩飲食、聊天，希望機關做好員工餐飲環境分配，避免同時間、同空間飲食，降低感染風險。（編輯：郭諭儒）1110422