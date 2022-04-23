金門大學1學生確診 校方說明防疫處置

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門大學發布防疫公告指出，校內1名學生確診，學生的學系課程25日到27日暫停實體授課，全系學生27日之前進行自我健康監測。金門縣政府將於下午3時30分說明最新疫況。

國立金門大學防疫專責小組公告指出，校方上午接獲衛生局通報學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），有上呼吸道症狀，目前收治在金門醫院。校方依嚴重特殊傳染性肺炎個案處置流程，除配合衛生單位進行疫調，同時啟動校內疫調及處理應變。

金大學務處發出公告指出，這名學生在校外租屋，本週在校內足跡，包含20日下午及傍晚在綜合大樓地下室、21日晚上6時到9時在綜合大樓地下室。

公告表示，這名學生的學系課程於25日到27日先暫停實授課，採遠距教學，全系學生在27日之前進行自我健康監測。

公告並指出，衛生局同時通知確診者的「密切接觸者」前往金門醫院進行PCR，在PCR結果尚未定前，其他與「密切接觸者」的接觸者必須進行自我健康監測；在自我健康監測期間注意自身健康狀況，如有症狀盡速就醫並通報校安中心，並戴好口罩、避免聚餐聚會。（編輯：孫承武）1110423