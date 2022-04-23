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居隔陰轉陽 金門家庭群聚再增確診數

2022/4/23 22:29（4/23 22:41 更新）
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金門縣長楊鎮浯（中）23日晚間出面說明縣內最新疫情狀況，指出繼下午宣布新增2名確診者後，衛福部金門醫院又再通報4例確診個案，為2男2女，目前都收治於金門醫院專責病房。中央社記者黃慧敏攝 111年4月23日
金門縣長楊鎮浯（中）23日晚間出面說明縣內最新疫情狀況，指出繼下午宣布新增2名確診者後，衛福部金門醫院又再通報4例確診個案，為2男2女，目前都收治於金門醫院專責病房。中央社記者黃慧敏攝 111年4月23日
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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣長楊鎮浯今晚表示，繼下午宣布新增2名確診者後，衛生福利部金門醫院再通報4例確診個案，分別為2男2女，其中2人為21日家庭群聚居家隔離陰轉陽者，都未接種疫苗。

楊鎮浯晚上率縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情表示，個案1是30多歲女生，未接種疫苗；個案2為未滿10歲男童，2 人都是21日公布家庭群聚案來金門旅遊的親密接觸者，為居家隔離陰轉陽個案。

楊鎮浯指出，個案1今天有輕微發燒、喉嚨痛及小腿酸痛等症狀，經119轉送金門醫院就診確診；個案2今天因頭暈，由陪同居家隔離的家長進行快篩陽性，送金門醫院就醫確診。縣府針對學童就讀的班級，將在25日預防性停課1天，並在明天進行校園大清消。

至於個案3，楊鎮浯指出，為50多歲，接種過3劑莫德納疫苗，今天自覺喉嚨痛、流鼻水有痰，到金門醫院就醫確診。個案15日因病赴台，16日住院前進行PCR檢測陰性，20日下午返回金門。

個案4為40多歲女性，接種過3劑莫德納疫苗。楊鎮浯指出，這名個案22日自台灣返回金門，晚上喉嚨痛，今天金門醫院就醫確診。

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楊鎮浯表示，4名確診者目前都收治於金門醫院專責病房，個案1、2因是在居隔期間確診，並未增加匡列人員；個案3、4匡列居家隔離者10人，2人足跡相對單純。

明天登場的馬拉松原預計有746名台籍選手參加，楊鎮浯表示，在縣府層層把關並不斷勸導轉成線上馬拉松情況下，台籍選手人數已大幅降低到200多人，請民眾不必再擔心選手參加賽事影響金門防疫量能而恐慌。（編輯：張芷瑄）1110423

2022金門馬拉松24日清晨將登場，原預計有746名台籍選手參加，不過金門縣長楊鎮浯23日晚間表示，疫情升溫，在縣府不斷勸導轉成線上馬拉松情況下，台籍選手人數已大幅降低到200多人。圖為參賽者23日報到情形。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月23日
2022金門馬拉松24日清晨將登場，原預計有746名台籍選手參加，不過金門縣長楊鎮浯23日晚間表示，疫情升溫，在縣府不斷勸導轉成線上馬拉松情況下，台籍選手人數已大幅降低到200多人。圖為參賽者23日報到情形。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月23日
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