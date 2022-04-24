高雄停課不停學 「快易通」線上學習管道多元

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）為避免教育受疫情影響，高雄市政府教育局透過「創新教學快易通」、「達學堂」、「世代島嶼學習樂園」等多元管道，將各項學習資源供給有需求的師生，讓學童停課不停學。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，高市府日前公布統計至22日全市共有2校全校停課、74班全班停課，師生共2348人居家隔離、2789人自主健康管理；統計至23日也有23家補習班停課。

高雄市教育局長謝文斌今天透過新聞稿表示，市府線上學習設備量能充足，足以應付弱勢學生居家學習需求。弱勢學生若有居家學習所需載具設備不足情況，可向學校申請借用；學校網卡、網路分享器等線上教學設備若數量不足，也可再向教育局申請借用，教育局會透過「創新教學快易通」專案，立即配送到校。

線上學習資源部分，謝文斌說，高雄市有直播教學網站「達學堂」、遊戲式學習網站「E-game U世代島嶼學習樂園」等；「創新教學快易通」網站則提供1至9年級國英數社自5科，含電子書教材、題庫等學習資源，並有親子天下等4種線上雜誌；從幼兒園到高中階段，分別有幼兒幼愛閱、國小喜悅網、國中愛閱網、高中知識海等閱讀網站。

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高市府教育局資料也指出，今年已建置66校、130間線上線下直錄播教室，提供教師數位聯絡簿服務、線上線下教學服務，打造學校遠距教學優質環境。並在教育局網站整合「防疫專區」教育部「因材網」、「酷英（Cool English）」，民間「均一」、「PaGamO」、「學習吧」等多元平台資訊，方便查詢。

面對疫情升溫，教育局表示，已備妥弱勢學生居家學習所需載具與上網設備，也彙集各單位的數位學習資源，提供教師數位教學、學生上線學習使用，讓學生們在家能安全、安心與快樂學習。（編輯：唐聲揚）1110424