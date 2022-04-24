北市6到12歲學童居隔 1人1室輪流陪伴家長可外出

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市教育局今天指出，6到12歲學童若被匡列居家隔離，照顧者可以選擇陪同一起隔離；或是在確保學童能1人1室的前提下與其他照顧者輪流陪伴，如此一來就不會被限制外出。

校園頻傳COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，若12歲以下學童遭居家隔離，須有1名照顧者陪同隔離，往往造成家長負擔，台北市教育局為此今天透過新聞稿宣布，提供6到12歲學童居家隔離照顧者多元選擇。

教育局指出，0到6歲學齡前幼童，若確診而居家照護，或密切接觸確診者而被匡列居家隔離，仍須由1名家長陪同居家隔離，這名家長會收到居家隔離通知書，與幼童一起進行隔離及解隔。

教育局表示，相關狀況，6到12歲國小學童的家長則有2種方式，首先是，可以陪同居家隔離；或是，輪流在家照顧不接觸，但須確保家裡有1人1室的獨立空間，讓學童在房間隔離，如此一來家長就不會收到居家隔離通知書，外出不會受到限制。

教育局說明，即便不會收到居家隔離通知書，陪同隔離的家長仍可以請防疫照顧假，並申請防疫補償。

教育局呼籲，為了共同對抗疫情，家長在學校人員進行校內初步疫調作業時，應配合提供相關資訊以利造冊，並提醒學生盡量避免至人潮擁擠處、隨時配戴口罩，以維護自身及家人健康。（編輯：戴光育）1110424