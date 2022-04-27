鄭文燦：6萬劑快篩劑 以防疫包發送

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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天表示，針對居家隔離3+4方案，會配送6萬劑快篩試劑到各區公所，每份防疫包放5劑，讓居隔、輕症在家者使用；鼓勵確診者至市府網站回報，減少疫調時間。

桃園市新增1452例本土個案，鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，中央宣布家用快篩試劑販售實名制明天上路，桃園有477間藥局可購買。

鄭文燦表示，3+4居家隔離新制昨天上路，本來被居隔10天的人大概在這幾天會結束隔離，這些人除了委託親友購買快篩試劑，市府也會發給區公所快篩試劑和名冊，協助有需要的民眾；與學校相關部分，則由學校協助發放快篩試劑、防疫關懷包。

鄭文燦表示，快篩試劑這幾天用量吃緊，衛生局備量幾乎用完，不過，針對居家隔離3+4方案，市府會配送6萬劑快篩試劑到各區公所，在每份防疫包裡放5劑，讓居隔、輕症在家者可以使用。

鄭文燦表示，鼓勵確診者主動回報，透過到市府和衛生局網站填寫Google回報表單，讓衛生局匡列相關需要開立居家隔離通知書的人，學校和職場也可以自行造冊交給衛生局，減少疫調時間。

其餘重點感染案情部分，鄭文燦表示，桃園市政府文化局有13人確診，其餘127人快篩陰性，已請文化局分流上班，必要時可以居家辦公，並進行定期快篩，其餘各局處因為家人等出現感染，也請各單位依照指引進行。

鄭文燦表示，台灣國際航電中壢廠，在4月25、26日採檢出150例，包含本國籍17例、移工133例，必須進行員工健康管理計畫，全廠員工每2天進行1次快篩，衛生局會督導分艙分流以及清消計畫完成。

鄭文燦說，信昌機械股份有限公司，2天有74人確診，包含外籍移工56人、本國籍18人；移工生活有群聚性，容易擴大，各個職場針對移工健康管理、分艙分流、定期篩檢，還是必須納為安全營運重要指標。

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鄭文燦也說，另有一家產後護理之家，在4月26日接獲1名保母確診，今天進行專案採檢並停止收住，這間護理之家有產婦跟幼兒各20人，工作人員43人，目前產婦跟嬰兒都沒有症狀；針對類似護理之家或長照機構，會加強防疫指引。

鄭文燦表示，楊梅一間兒少安置機構「台灣國際兒童村」，昨天有4名住民、2名工作人員到醫院採檢確診，已請該兒少機構就地隔離，所有人員目前快篩陰性。（編輯：方沛清）1110427