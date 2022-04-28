台中山區蛇橫行 違法放生市府3年僅開罰2件

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市大坑山區蛇橫行，山友遭蛇吻事件頻傳，有民眾更在社區發現蛇出沒，議員質疑有違法放生，捉蛇案件去年達萬件，但3年開罰違法放生僅2件，農業局研議提高獎勵金比例。

台中市議會今天召開財政業務質詢，民進黨籍市議員曾朝榮指出，台中市大坑地區蛇橫行，日前有民眾發現社區內有蛇出沒，自聘民間捕蛇業者捉蛇，一晚竟捉了6、7條蛇，蛇已從山區入侵到社區。

他說，有民眾重視生態環境，但有人對放生行為的定義偏差解釋，造成蛇氾濫在各山區登山步道橫行，山友遭蛇吻事件頻傳，有民眾就曾遭眼鏡蛇咬傷。

曾朝榮指出，農業局查緝違反放生保育自治條例3年只有2件，每年編列新台幣1200多萬的捕蜂捉蛇經費如何花用？為何編列這麼多預算，蛇還是四處亂竄，要求提高檢舉不法獎金，提出預防措施及維護安全計畫。

國民黨籍市議員沈佑蓮表示，違法放生毒蛇多案件，市府應加強查緝，別再發生民眾遭毒蛇咬傷事件。

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農業局長蔡精強表示，3年來全市捕蜂捉蛇民眾通報案件數分別為1萬1698件、1萬1061件、1萬487件。為維持生態平衡及生物多樣性，提醒民眾在野外從事休閒活動應穿著適當的衣褲及鞋子。

蔡精強指出，對於違法放生案件，市府接到檢舉查核屬實即會開罰，目前查緝2件違法放生案件，每件裁罰2萬元；民間團體如需放生均需申請核准，未來會加強宣導民眾，不要違法放生。放生檢舉獎勵金目前為裁罰金額10%至30%，農業局將研議提高獎勵金比例，鼓勵民眾遏止非法。（編輯：謝雅竹）1110428