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屏東新增94例確診 5歲以下累計42例無重症

2022/4/28 16:15
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣今天新增94例本土確診個案，有31例是11個家庭群聚；屏東縣政府表示，累計至昨天，5歲以下幼兒確診有42例，沒有重症。

縣府公佈重點疫調人潮易聚集的公共場所為屏東市和生市場、晶彩主題桌遊、芭東音樂餐廳、東港漁市場、琉球鄉公有零售市場、東港華僑市場，已全面進行清消作業。

縣府發布新聞稿指出，94例確診個案中，居家隔離陰轉陽有14例、11個家庭群聚案31例、其他確診個案相 關17例、感染源追溯中28例、轉銜外縣市4例。

縣府統計截至27日，居家隔離現管人數790人，28日凌晨符合3+4解隔離有128人。5歲以下累計至共計42例，沒有重症，8例解除隔離。居家照護累計申請有205人符合資格。

確診個案分布區域屏東市34案，潮州鎮5案，東港鎮16案，恆春鎮7案，萬丹鄉5案，長治鄉2案，麟洛鄉3案，里港鄉6案，內埔鄉7案，萬巒鄉2案，及鹽埔鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、琉球鄉、滿州鄉各1案。

全校暫停實體課程校數有屏北高中；部分班級暫停實體課程校數20校31班，居家隔離人數843人。（編輯：陳仁華）1110428

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