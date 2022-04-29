物流延遲配送快篩試劑 新北：先打電話問藥局避免白跑

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實名制快篩開賣第2天，新北市多數藥局29日仍出現排隊人龍；新北土城區有的藥局上午沒營業，但排隊民眾已綿延很長的距離，市府建議先洽詢藥局以免白跑。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市多數藥局前今天仍大排長龍買快篩試劑，部分因物流配送因素沒貨賣，新北藥師公會的電話被打到爆；衛生局說，鋪貨由物流直送藥局，建議先打電話詢問，以免白跑一趟。

實名制快篩開賣第2天，新北許多藥局今天仍出現排隊人龍；中央社記者實際觀察，土城區某藥局上午8時許尚未營業，排隊民眾已綿延40多公尺遠。

新北不少市議員在自己的臉書（Facebook）張貼實名制快篩販售資訊，避免民眾找不到地點或錯過時間；有藥局張貼公告指稱，因沒有收到政府配送公費快篩，30日（星期六）將停售。

板橋區某藥局告訴中央社記者，實名制快篩配送的規劃原則是以健保署統計的銷售量及速度，29日以銷售速度前2000家、30日以銷售速度前2400家的藥局可獲配售1箱；但對下午才賣快篩的藥局不公平，藥師說，「藥局無貨可賣，更著急的是市民」。

新北市藥師公會理事長許有杉接受中央社記者電訪表示，「手機電話接到爆」，新北各藥局都在催貨，他已蒐集所有層出不窮的問題，反映給中華民國藥師公會全國聯合會。

許有杉說，原規劃熱區配貨全台限2000家，是依據28日銷售狀況分析後，由系統分析篩出2000家藥局的名單，但如何分析的基準參值、何謂熱區的定義，新北市藥師公會無所悉。他說，最大關鍵因素在於物流配送問題，醫藥物流涉及冷藏，無法像口罩一樣由郵局配送，會爭取鋪貨讓藥局都有快篩可賣。

郭姓民眾表示，快篩試劑配送不需要冷藏，每家藥局原本配售數量就不多，現星期六、日不配售，對上班族很不方便。

新北市政府衛生局對此解釋，由中央與藥師公會全聯會及物流業直接規劃配送快篩到藥局，不經過縣市政府。因物流無法在第一時間同時送達，請民眾事先電話洽詢各藥局後再前往。

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市長侯友宜上午接受聯訪表示，北部民眾買快篩試劑的人真的非常多，排隊過程希望多些寬容、關懷、體諒；除民眾購買的居家快篩，新北市已下訂140萬劑快篩試劑並爭取中央撥補，將提供確診者與隔離者使用，試劑當然越多越好。他告訴中央社記者，「會儘量向廠商催貨」。

衛生局統計，新北自購快篩共140萬劑，只有到貨18萬劑，包含中央撥配數量，今天庫存12.8萬劑。（編輯：李錫璋）1110429